В Новосибирск придет похолодание до 0 градусов

В Новосибирск придет похолодание до нуля градусов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирск придет похолодание до нуля градусов. Синоптики обещают резкое понижение температуры уже на следующей неделе.

— Похолодание до нуля градусов придет в Новосибирск ночью в пятницу, 24 сентября. На протяжении следующей недели температура воздуха будет удерживаться в пределах +5...+7 градусов. В целом погода ожидается пасмурная и дождливая. Ветер будет дуть со средней скоростью 9-12 метров в секунду, — сообщает портал Gismeteo.

Схожий прогноз дает и сервис Яндекс.Погода: местные синоптики обещают на всю следующую неделю дожди и максимальное похолодание до +1 градуса ночью.

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