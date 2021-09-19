Явка на выборах в Новосибирске 19 сентября 2021 на 10.00 составила 20,5%

Голосование идет в обычном режиме.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Избирательная комиссия озвучила первые данные о том, как проходит голосование на выборах в Новосибирске 19 сентября 2021. Напомним, из-за пандемии голосование началось с 17 сентября, и к 10 утра в финальный день голосования явка в регионе составила 20,50%
- В новосибирской области с начала голосования 442283 человека пришли на избирательные участки, - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области. -
Непосредственно в Новосибирске проголосовали 174745 избирателей (явка составила 14,4%).
Напоминаем, голосование продлится до 20.00. Следите за ходом выборов в нашей прямой онлайн-трансляции.
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