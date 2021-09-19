Избирательные участки открылись в третий день голосования на выборах в Новосибирске 2021

Голосование идет полным ходом. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В воскресенье, 19 сентября, в Новосибирской области открылись 1996 избирательных участков, в том числе 14 участков в местах, где сибиряки находятся временно.

- Один из них работает в СИЗО №1, 13 – в учреждениях здравоохранения, - пояснили в Избирательной комиссии Новосибирской области.

С самого утра пока ажиотажа на участках нет, но избирательные участки готовы принять горожан.

За тем, как проходят выборы в Новосибирске, следите в нашей онлайн-трансляции.

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