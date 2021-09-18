Явка на выборах в Новосибирской области составила менее 20%

В Новосибирской области завершился второй день выборов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области завершился второй день голосования на выборах депутатов в Государственную думу. По итогам предварительная явка на выборы составила 19,28%.

— Всего проголосовали 415 770 избирателей, из них 52 941 человек голосовали «на дому». Статистика по избирательным округам: округ №135 — проголосовали 106 705 человек (19,82%); округ №135 — 106 705 человек (19,82%); округ №137 — 111 523 человека (21,49%); округ №138 — 91 272 человека (16,75%), — сообщили в избиркоме региона.

На избирательных участках присутствовали 4 877 наблюдателей и членов комиссии.

Явка в первый день, 17 сентября, составила 10,35%. Завтра будет заключительный день голосования.

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