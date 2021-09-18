В Толмачево сняли с рейса подвыпившую сибирячку, летевшую в Египет

Сибирячку сняли с рейса «Новосибирск — Шарм-эль-Шейх». Фото: кадр из видео.

Вечером 18 сентября в самолет,летящий рейсом «Новосибирск — Шарм-эль-Шейх» не пустили сибирячку. Перед полетом в Египет женщина была уже нетрезвая.

— Женщину сняли с рейса. Она выпила столько, что не смогла подняться по трапу, — рассказали КП-Новосибирск пассажиры самолета.

На данный момент получить оперативный комментарий о происшествии от транспортной полиции не удалось.

Напомним, ранее полицейские сняли с рейса мужчину за отказ надевать маску.

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