В Толмачево сняли с рейса подвыпившую сибирячку, летевшую в Египет

Сибирячку сняли с рейса «Новосибирск — Шарм-эль-Шейх». Фото: кадр из видео.
Вечером 18 сентября в самолет,летящий рейсом «Новосибирск — Шарм-эль-Шейх» не пустили сибирячку. Перед полетом в Египет женщина была уже нетрезвая.
— Женщину сняли с рейса. Она выпила столько, что не смогла подняться по трапу, — рассказали КП-Новосибирск пассажиры самолета.
На данный момент получить оперативный комментарий о происшествии от транспортной полиции не удалось.
Напомним, ранее полицейские сняли с рейса мужчину за отказ надевать маску.
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