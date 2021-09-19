Погода в Новосибирске на 19 сентября 2021 года: дождь и холодов

Холодные выходные продолжаются. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 19 сентября 2021 года: по-прежнему будет прохлада, пасмурное небо и дожди. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Днем в Новосибирске потеплеет +13…+15 градусов, ночью — похолодание до +5...+7. Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, а днем пройдет небольшой дождь. В Новосибирской области будет до +16, ночью похолодает до +2, ночью и днем будет лить дождь, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает пасмурную погоду с утра и небольшой дождь в течение остального дня. Днем температура понизится до +12 градусов.

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