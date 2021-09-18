Общественники возмутились выставкой «48 часов» в Новосибирске из-за картин черепов и атрибутов смерти

Выставка пестрит экспонатами с пугающими образами. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирскую общественность возмутили экспонаты, которые 18 сентября представили публике на выставке «48 часов». Те, кто на ней побывал, говорят, что художники будто приоткрыли дверцу в ад.

— Вот такое творчество стоит в Центральном парке, вход свободный, тут дети. Явная эксплуатация темы смерти и насилия, хоть и выполнено очень талантливо, — комментируют посетители выставку.

На надпись «Kill» (»Убей») пришли посмотреть и дети. Фото: Виктория МИНАЕВА

У православных активистов выставка вызывает возмущение уже не первый год:

— Организаторы этой выставки еще пять-шесть лет назад пропагандировали в Новосибирске содомию и прочих товарищей, которые нам совсем не товарищи. А то, что там стоят дети... Что могу сказать, мне кажется, это очередная культурная диверсия, то, что называется ментальной войной, — рассказал КП-Новосибирск православный активист Иван Квасницкий.

«Slaughter To Prevail»: на них пожаловались из-за жестоких текстов песен и изображений сатанинских пентаграмм.

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