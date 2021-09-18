В Новосибирской области на выборах проголосовали 15,87% избирателей

Уже проголосовал каждый седьмой избиратель региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области на выборах в Госдуму проголосовали уже больше 15% избирателей. Такие данные представили в областном избиркоме на 15:00 в субботу, 18 сентября.

— Явка избирателей в Новосибирской области составила 15,87%, проголосовали 342 265 избирателей, в том числе «на дому» — 38 535 избирателей (1,79%).

Пока что по явке лидируют следующие районы области: Сузунский (42,39%), Кочковский (36,89%) и Здвинский (36,62%). А в Новосибирске в лидерах Центральный район (18,89%), Железнодорожный (13,54%), Заельцовский (11,31%).

Напомним, голосование будет длиться три дня — до 19 сентября включительно. В регионе работают почти две тысячи избирательных участков, которые открыты с восьми утра до восьми вечера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.