Под Новосибирском мужчина убил бывшую жену и девятилетнюю дочь

Подозреваемого задержали на следующий день после того, как обнаружили тела жертв. Фото: https://nsk.sledcom.ru/
В Чановском районе Новосибирской области задержали 57-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве своей 47-летней сожительницы и ее 8-летней дочери.
— Тела двух жертв с признаками насильственной смерти обнаружили в доме 17 сентября. 18 сентября, благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователи совместно с сотрудниками ГУ МВД России по НСО установили и задержали подозреваемого. Им оказался бывший сожитель женщины, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (»Убийство»). Расследование продолжается.
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