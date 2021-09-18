Под Новосибирском мужчина убил бывшую жену и девятилетнюю дочь

Подозреваемого задержали на следующий день после того, как обнаружили тела жертв. Фото: https://nsk.sledcom.ru/

В Чановском районе Новосибирской области задержали 57-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве своей 47-летней сожительницы и ее 8-летней дочери.

— Тела двух жертв с признаками насильственной смерти обнаружили в доме 17 сентября. 18 сентября, благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователи совместно с сотрудниками ГУ МВД России по НСО установили и задержали подозреваемого. Им оказался бывший сожитель женщины, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (»Убийство»). Расследование продолжается.

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