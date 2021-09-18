«Топчут цветы и огороды»: в Новосибирской области пожаловались на бродячих овец и лошадей

Животные пасутся возле заборов. Фото: предоставлено Галиной Дуплинской.

Жительница села Круглоозерное Убинского района пожаловалась на домашних животных, которые свободно гуляют по улицам и портят чужие участки. И речь здесь не о бродячих собаках, а о скоте: по селу свободно ходят овцы, коровы, телята и даже кони.

— У нас село ухоженное: асфальт, цветочки за двором, а скотины очень много ходит по улицам. Гадят под забором, мнут цветы, портят огороды. В селе раз в два месяца животных выгоняют пастись стадом. Наверное, люди просто не хотят их держать дома, а присматривать за своим скотом на пастбище или платить пастуху за это у них тоже нет желания. На собрании глава сельсовета говорит, что будет штрафовать, а на деле — никаких действий, — рассказала КП-Новосибирск жительница села Галина.

По словам женщины, это длится уже несколько месяцев.

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