В Новосибирске от коронавируса умерли 8 пенсионеров

Болезнь за последний день зарегистрировали у 170 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

18 сентября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 8 пациентов.

— Это были двое мужчин в возрасте 65 лет и 73 года и шесть женщин 60, 65, 79, 80, 85 и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 847 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 170 человек, с выздоровлением выписали 102 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 61 534 случая коронавируса, в том числе у 4 894 детей. С выздоровлением выписаны в сумме 49 413 пациентов.

В инфекционные стационары региона с ковидом и с подозрением на него госпитализированы 1 692 пациента, в том числе 37 детей. В отделениях реанимации лежат 142 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 26 пациентов.

В регионе по-прежнему действуют коронавирусные ограничения. Массовые мероприятия запрещены, в общественных местах необходимо носить маску и соблюдать дистанцию 1,5 метра.

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