У главного вокзала Новосибирска загорелась гостиница: эвакуировали более 500 человек

Пожар удалось ликвидировать в считанные минуты. Фото: архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 18 сентября произошел пожар в гостинице «Маринс парк Отель» на Вокзальной магистрали. Более полтысячи человек эвакуировались из здания.

— Сообщение о пожаре поступило от очевидца в 09:39. По его словам, задымилось кафе на первом этаже отеля. Пожарные прибыли на место через три минуты после вызова. Звено газодымозащитной службы незамедлительно приступило к поискам пострадавших. Из 26-этажного здания гостиницы, в котором располагается кафе, администрация эвакуировала более 500 человек. Никто из них пострадал, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Огонь потушили за несколько минут. Предварительная причина пожара — короткое замыкание в электрощитке.

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