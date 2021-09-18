Поиски пропавшей 15-летней сибирячки с пирсингом в носу завершены

Девушку нашли за несколько десятков километров от дома. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»
Девушку из села Кубовая, которая пропала несколько дней назад, нашли. О том, где она была, рассказали в полиции.
— 13 сентября в полицию поступило заявление от жительницы Новосибирского района о том, что без вести пропала ее дочь. Ночью на 18 сентября сотрудники ПДН и уголовного розыска установили местонахождение девушки. Она была в Калининском районе Новосибирска, ночевала у знакомых. Ее здоровью и жизни ничего не угрожает. В настоящее время с ней работают полицейские, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, накануне ухода из дома девушка поссорилась с родителями: те делали ей замечания, что она слишком поздно возвращается домой.
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