Явка на выборах в Новосибирской области составила более 10%

Свой голос за кандидатов отдали больше 10% жителей Новосибирской области. Фото: Александр КАРПОВ

Избирательная комиссия Новосибирской области назвала предварительные итоги по явке на выборах в Госдуму в первый день голосования, 17 сентября. Согласно данным, к 20:00 прошлого дня проголосовал каждый десятый житель региона.

— В первый день проголосовало 223 234 избирателей — это 10,35% от общего числа. Явка по округам: округ №135 — 61 045 человек (11,35%), №136 — 58 032 человека (10,46%), №137 — 56 361 человек (10,87%), № 138 — 47 796 человек (8,77%), — сообщили в Избиркоме НСО.

На избирательных участках присутствовали 4503 наблюдателя и члена комиссии.

Напомним, выборы в Госдуму в Новосибирской области проходят в три дня, с 17 по 19 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.