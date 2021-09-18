В центре Новосибирска вспыхнул Volkswagen: три человека сгорели в автомобиле

Автомобиль загорелся, столкнувшись со столбом. Фото: ГИБДД по НСО.
Утром в субботу, 18 сентября, в Железнодорожном районе случилось страшное ДТП. Автомобиль врезался в фонарный столб, из-за чего загорелся.
— Около 6:00 утра Volkswagen Polo двигался по проспекту Димитрова, со стороны моста Димитрова в сторону Вокзальной магистрали. У дома №2 по улице Депутатская он наехал на световую опору, после чего произошло возгорание автомобиля. В ДТП погиб водитель и два его пассажира, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности погибших.
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