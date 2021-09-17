Татьяна Лазарева стала наблюдателям на выборах в Новосибирской области

Телеведущая Татьяна Лазарева стала наблюдателем на выборах в Новосибирской области. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Татьяна Лазарева стала наблюдателем на выборах в Новосибирской области. Об этом стало известно в пятницу, 17 сентября.

Татьяна будет работать на избирательных участках в Бердске. Телеведущая будет следить за ходом голосования на протяжении всех трех дней: с 17 по 19 сентября.

Напомним, Татьяна Лазарева сама родом из Новосибирска. Она окончила здесь НГУ, в команде которого играла в КВН до того, как сделать карьеру на телевидении.

Напомним, в регионе работают почти две тысячи избирательных участков, с восьми утра до восьми вечера. Для того, чтобы проголосовать, избирателям нужно будет прийти с паспортом на участок по месту прописки.

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