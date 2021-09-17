В Новосибирской области на выборах проголосовали 6,55% избирателей

В Новосибирской области на выборах в Госдуму проголосовали уже 6,55% избирателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области на выборах в Госдуму проголосовали уже 6,55% избирателей. Такие данные представили в областном избиркоме на три часа дня в пятницу, 17 сентября.

— По состоянию на 15:00 часов явка избирателей в Новосибирской области составила 6,55%, проголосовали 141 092 избирателя, из них на дому- 12 181 избиратель, — сообщили в избиркоме по Новосибирской области.

Напомним, голосование будет длиться три дня — до 19 сентября включительно. В регионе работают почти две тысячи избирательных участков, с восьми утра до восьми вечера. Для того, чтобы проголосовать, избирателям нужно будет прийти с паспортом на участок по месту прописки. Узнать номер участка можно на сайтах Госуслуги и ЦИК России и в приложении 2ГИС. За депутатов избирателям нужно будет поставить галочки в двух бюллетенях: партийном и одномандатном напротив конкретного кандидата

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