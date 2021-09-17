Носки, грибы и сковородка: пьяные дочка и мама обокрали соседку в Новосибирской области

Женщины отделались условным сроком. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области пьяные дочка и мама обокрали соседку. Женщины выломали дверь и позарились на самое «дорогое», что было в доме.

— Они похитили замороженные грибы весом 2 килограмма, 1 стеклянную банку с маринованными грибами объемом 580 миллилитров, 1 стеклянную банку с маринованными грибами объемом 500 миллилитров, 1 стеклянную банку с овощным салатом объемом 530 миллилитров, 1 стеклянную банку с солеными огурцами объемом 920 миллилитров, лук весом 1 килограмм стоимостью , пару женских носок стоимостью и электрическую сковороду, — сообщается на сайте Венгеровского районного суда.

В общей сложности сибирячки вынесли из дома вещей в общей сложности на 2250 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — «кража».

Венгеровский районный суд приговорил маму и дочку к 6 месяцам условного срока. За женщинами будут пристально следить правоохранители.

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