В Новосибирске на месте спорткомплекса Soccer Arena построят жилой дом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на месте спорткомплекса «Soccer Arena» на улице Писарева, 42 построят жилой дом. Об этом стало известно в пятницу, 17 сентября. Мэрия проиграла суд застройщику, которому принадлежит земля.

— Суд решил признать незаконными действия мэрии города Новосибирска по подготовке и утверждению градостроительного плана участка без указания основных видов разрешенного использования, — сообщается в решении Арбитражного суда Новосибирска.

Мэр города Анатолий Локоть, в свою очередь, во время пресс-конференции отметил, что сейчас муниципалитету ничего не остается, кроме как выполнить решение суда.

Напомним, спорткомплекс снесли весной этого года. Ранее там тренировались около до 1,5 тысяч детей, в том числе воспитанники ФК «Новосибирск». Площадь всего участка составляет 7,9 тысяч квадратных метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.