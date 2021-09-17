В Новосибирске на месте спорткомплекса Soccer Arena построят жилой дом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на месте спорткомплекса «Soccer Arena» на улице Писарева, 42 построят жилой дом. Об этом стало известно в пятницу, 17 сентября. Мэрия проиграла суд застройщику, которому принадлежит земля.
— Суд решил признать незаконными действия мэрии города Новосибирска по подготовке и утверждению градостроительного плана участка без указания основных видов разрешенного использования, — сообщается в решении Арбитражного суда Новосибирска.
Мэр города Анатолий Локоть, в свою очередь, во время пресс-конференции отметил, что сейчас муниципалитету ничего не остается, кроме как выполнить решение суда.
Напомним, спорткомплекс снесли весной этого года. Ранее там тренировались около до 1,5 тысяч детей, в том числе воспитанники ФК «Новосибирск». Площадь всего участка составляет 7,9 тысяч квадратных метров.
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