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Происшествия17 сентября 2021 16:16

В Новосибирской области многодетный отец угнал трактор, чтобы накормить коров

Однако, миссия была провалена
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
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Сибиряк бросил трактор на обратном пути.

Сибиряк бросил трактор на обратном пути.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области многодетный отец угнал трактор, чтобы накормить коров. Мужчина работает скотников на одной из ферм в Венгеровском районе. В тот день он выпивал и решил, привезти сена.

— Сибиряк залез в кабину трактора, завел с кнопки на щитке управления, открыл ворота и поехал за сеном. Ему удалось взять один стог. На обратном пути трактор забуксовал и сибиряк бросил его на дороге. Обратно домой он вернулся на лошади, — сообщается на сайте Венгеровского районного суда.

На отца пятерых детей завели уголовное дело по статье 166 часть 1 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Венгеровский районный суд дал мужчине условный срок. Теперь ему придется раз в два месяца отмечаться у участкового.

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