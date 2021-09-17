Сибиряк бросил трактор на обратном пути. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области многодетный отец угнал трактор, чтобы накормить коров. Мужчина работает скотников на одной из ферм в Венгеровском районе. В тот день он выпивал и решил, привезти сена.

— Сибиряк залез в кабину трактора, завел с кнопки на щитке управления, открыл ворота и поехал за сеном. Ему удалось взять один стог. На обратном пути трактор забуксовал и сибиряк бросил его на дороге. Обратно домой он вернулся на лошади, — сообщается на сайте Венгеровского районного суда.

На отца пятерых детей завели уголовное дело по статье 166 часть 1 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Венгеровский районный суд дал мужчине условный срок. Теперь ему придется раз в два месяца отмечаться у участкового.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.