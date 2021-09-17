Сибиряк бросил трактор на обратном пути.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирской области многодетный отец угнал трактор, чтобы накормить коров. Мужчина работает скотников на одной из ферм в Венгеровском районе. В тот день он выпивал и решил, привезти сена.
— Сибиряк залез в кабину трактора, завел с кнопки на щитке управления, открыл ворота и поехал за сеном. Ему удалось взять один стог. На обратном пути трактор забуксовал и сибиряк бросил его на дороге. Обратно домой он вернулся на лошади, — сообщается на сайте Венгеровского районного суда.
На отца пятерых детей завели уголовное дело по статье 166 часть 1 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Венгеровский районный суд дал мужчине условный срок. Теперь ему придется раз в два месяца отмечаться у участкового.
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