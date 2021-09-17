«Ушла из дома после ссоры»: в Новосибирской области ищут 15-летнюю девочку с пирсингом в носу

В Новосибирской области ищут 15-летнюю Елизавету Новгородцеву. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 15-летнюю Елизавету Новгородцеву. Девочка ушла из дома в селе Кубовая еще 13 сентября. Как пояснили КП-Новосибирск волонтеры, накануне она поссорилась с родными из-за замечаний о том, что она поздно возвращается домой. Ранее девочка уже пропадала, но не такой долгий срок. Сейчас ее местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы ниже плеч, карие глаза. В носу есть пирсинг, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент исчезновения девочка была одета в черную толстовку с капюшоном, синие джинсы и белые кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Лиза или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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