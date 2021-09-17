Сибиряк зарезал соседа из ревности и сам сдался полиции

Мужчина зарезал своего соседа.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области мужчина зарезал соседа из-за ревности к жене. В тот вечер они вместе выпивали дома у сибиряка.
— Конфликт произошел на почве ревности. Погибший сказал, что спал с женой подсудимого. После чего мужчина позвал «соперника» за дом и нанес ему удар в спину ножом. От полученных травм он скончался, — сообщается в приговоре на сайте Венгеровского районного суда.
Когда мужчина осознал, что сделал, то сам позвонил в полицию и сдался. На место тут же выехал наряд. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 УК РФ — «Убийство».
Суд приговорил сибиряка к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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