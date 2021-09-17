Сибиряк зарезал соседа из ревности и сам сдался полиции

Мужчина зарезал своего соседа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области мужчина зарезал соседа из-за ревности к жене. В тот вечер они вместе выпивали дома у сибиряка.

— Конфликт произошел на почве ревности. Погибший сказал, что спал с женой подсудимого. После чего мужчина позвал «соперника» за дом и нанес ему удар в спину ножом. От полученных травм он скончался, — сообщается в приговоре на сайте Венгеровского районного суда.

Когда мужчина осознал, что сделал, то сам позвонил в полицию и сдался. На место тут же выехал наряд. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 УК РФ — «Убийство».

Суд приговорил сибиряка к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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