Губернатор поздравил новосибирскую команду с вступлением на Чемпионате WorldSkills Russia. Фото: Правительство Новосибирской области

Глава региона Андрей Травников поблагодарил молодых специалистов за повышение престижа рабочих профессий и новосибирских учреждений профобразования и вручил награды.

С финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»-2021 новосибирские ребята привезли сорок одну медаль: четыре золотых, девять серебряных, девять бронзовых и 19 медальонов за профессиональное мастерство, заняв в общекомандном зачете шестое место.

Выступали сибиряки в разных компетенциях, в частности — робототехника. Современный специалист по эксплуатации роботов должен владеть широким спектром знаний и навыков. И этими навыками, как показал финал Чемпионата, уже могут овладеть в совершенстве воспитанники новосибирской системы среднего профобразования.

С финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»-2021 новосибирские ребята привезли 41 медаль. Фото: Правительство Новосибирской области

Обучение в новосибирской системе СПО с каждым годом становится все более востребованным, растет и интерес школьников к ранней профориентации. Поэтому поддержка профобразования — среди приоритетных задач региональных властей, и Правительство Новосибирской области намерено и дальше вкладывать средства в укрепление материальной базы системы ПО, сообщил Губернатор Андрей Травников участникам встречи.

— В обществе иногда еще звучит мнение, что наши техникумы, колледжи выпускают неготовых специалистов. Может быть, когда-то эти сомнения были оправданы, но сегодня это совершенно не так. И вы своими результатами меняете отношение к тем учебным заведениям, где вы получаете профессию, специальность, делаете его более справедливым, — отметил Губернатор региона Андрей Травников. — И я рекомендую работодателям повернуться лицом к нашей системе образования, взаимодействовать, сотрудничать с ней и вместе готовить тех самых нужных, конкурентоспособных, востребованных специалистов.

Сегодня в рамках национального проекта «Образование» из федерального и областного бюджетов вкладываются серьезные средства в укрепление материальной базы учебных заведений. И эта работа по совершенствованию материальной базы заведений СПО дает результат: растет количество студентов СПО в регионе. Если всего четыре года назад их было 53,5 тысяч человек, то в 2020/2021 году — уже более 64 тысяч человек. Общее количество работников системы СПО — более 4100 человек.

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