Полиция нашла новосибирца, ударившего девушку в лифте ТЦ из-за маски

Женщина без маски зашла в лифт с ребенком и отец стал ее материть. Фото: предоставлены героями публикации
Новосибирские полицейские задержали отца маленького ребенка, который затеял конфликт в лифте из-за маски. Потерпевшая Елизавета рассказала КП-Новосибирск подробности скандала:
— Полиция нашла обидчика, который ударил меня локтем в спину на выходе из лифта, пытался прыгнуть на мужа со спины. Он подал встречное заявление в полицию. Однако у меня травмирована спина, а муж не наносил ему травм, — рассказала КП-Новосибирск» Елизавета.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили — на следующий день после конфликта мужчина сам пришел в отдел полиции и написал встречное заявление о побоях.
Скандал случился в ТЦ «Эдем» днем 12 сентября. 25-летняя Елизавета зашла в лифт с мужем, внутри уже находилась семья — сибиряки в возрасте около 30 лет и годовалый ребенок. Отец малыша стал материть Елизавету за отсутствие маски, та достала ее из кармана, но началась перепалка. Обидчик ударил девушку локтем в спину на выходе из лифта.
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