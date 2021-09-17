В Новосибирской области ночью температура может упасть до нуля

В ближайшие дни температура воздуха ночью может опуститься до нуля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После неожиданного потепление, пришедшего в Новосибирскую область 17 сентября, сибиряков вновь ожидает похолодание. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха ночью может опуститься до нуля.

— До нуля температура в Новосибирской области может опуститься ночью в понедельник, 20 сентября. На выходных 18 и 19 сентября температура не должна опуститься в среднем ниже +5..+9 градусов ночью, +12…+14 градусов днем. В целом, погода на ближайшие три дня в регионе ожидается пасмурной, местами возможны небольшие дожди, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Аналогичный прогноз дает и сервис Яндекс.Погода. По данным местных синоптиков, ближайшие выходные 18 и 19 сентября в Новосибирской области будет пасмурно. В воскресенье дождь обещают на протяжении всего дня.

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