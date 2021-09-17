Фото и видео первого дня голосования на выборах в Новосибирске 2021: на участках выстроились очереди

В вестибюлях НГУЭУ выстроилась очередь. Фото: Александр КАРПОВ

На избирательных участках выстроились очереди: мы запечатлели их на фото и видео первого дня голосования на выборах в Новосибирске 2021.

Участки встретили первых избирателей в 8 утра. Фото: Александр КАРПОВ

Больше всего людей выстроились в трех участках: № 1915, 2004 и 2008.

В здании НГУЭУ, где находится участок № 2008, прикреплены больше тысячи избирателей, среди которых медики и военные. Но было и много обычных граждан, желающих проголосовать.

Много желающих проголосовать пришли на участок № 2008. Фото: Александр КАРПОВ

На двух остальных участках такая аномалия возникла из-за того, что к ним прикреплены заключенные колонии № 3, сотрудники МЧС и полиции.

Всего большие очереди зафиксированы на трех УИК в Новосибирске. Фото: Александр КАРПОВ

Напомним, выборы в Государственную Думу пройдут в Новосибирске с 17 по 19 сентября.

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