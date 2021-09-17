Фото и видео первого дня голосования на выборах в Новосибирске 2021: на участках выстроились очереди

В вестибюлях НГУЭУ выстроилась очередь.
Фото: Александр КАРПОВ
На избирательных участках выстроились очереди: мы запечатлели их на фото и видео первого дня голосования на выборах в Новосибирске 2021.
Участки встретили первых избирателей в 8 утра.
Фото: Александр КАРПОВ
Больше всего людей выстроились в трех участках: № 1915, 2004 и 2008.
В здании НГУЭУ, где находится участок № 2008, прикреплены больше тысячи избирателей, среди которых медики и военные. Но было и много обычных граждан, желающих проголосовать.
Много желающих проголосовать пришли на участок № 2008.
Фото: Александр КАРПОВ
На двух остальных участках такая аномалия возникла из-за того, что к ним прикреплены заключенные колонии № 3, сотрудники МЧС и полиции.
Всего большие очереди зафиксированы на трех УИК в Новосибирске.
Фото: Александр КАРПОВ
Напомним, выборы в Государственную Думу пройдут в Новосибирске с 17 по 19 сентября.
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