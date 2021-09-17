В Новосибирске иномарка сбила 9-летнего мальчика, переходившего дорогу

В Новосибирске под колесами иномарки пострадал 9-летний мальчик. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске под колесами иномарки пострадал 9-летний мальчик. ДТП случилось вечером в пятницу, 17 сентября.

— Сегодня, в 16:40, 24-летний водитель автомобиля Toyota Camry ехал по улице Гоголя со стороны улицы Мичурина в сторону Красный проспект. Не доезжая 50 метров до Красного проспекта, он сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу не по переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка с сотрясением головного мозга и ушибами доставили в больницу. На месте работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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