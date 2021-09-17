В Новосибирске центр общественного наблюдения за выборами работает круглосуточно

В Новосибирске круглосуточно будет работать центр общественного наблюдения за выборами. Фото: Правительство региона
В Новосибирске круглосуточно будет работать центр общественного наблюдения за выборами. Напомним, в пятницу, 17 сентября, стартовало голосование на выборах в Госудуму. Оно будет проходить на протяжении трех дней. В регионе работают почти две тысячи избирательных участков.
— На видеопанели из восьми мониторов идет трансляция с избирательных участков, на которых установлены видеокамеры. В зале из 45 специально оборудованных мест наблюдатели, прошедшие обучение, следят за выборами в режиме онлайн и смотрят ранее сохраненные записи. Кроме того, в штабе видеонаблюдения организована работа колл-центра, обеспечивающего связь с наблюдателями и мониторинговой группой юристов, — сообщили в правительстве региона.
Как отметил губернатор региона, в этом году было организовано больше рабочих мест для наблюдателей. Это позволит более оперативно реагировать на любые инциденты и вопросы, которые могут возникать в процессе.
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