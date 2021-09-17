В Новосибирске сносят общежитие №3 НГУ

В Новосибирске в Советском районе начали сносить общежитие №3. Фото: Гарик Дьяченко

В Новосибирске в Советском районе начали сносить общежитие №3 НГУ. Как пояснили в самом вузе, на его месте планируется возвести сразу три здания: новое общежитие на 690 мест, досуговый центр и учебный корпус СУНЦ НГУ.

— Пока что студенты, жившие в этом общежитии, временно расселены по другим корпусам кампуса, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе НГУ.

Новое общежитие на этом месте планируется построить до 2023 года. Фото: Гарик Дьяченко

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о том, что на этой территории планируется построить новый учебный корпус СУНЦ НГУ. Губернатор региона Андрей Травников сообщал, что завершить строительство планируется до 2023 года.

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