Инфекционист рассказал, какие анализы сдать новосибирцам с постковидным синдромом

Анализы должны сдать переболевшие во всех формах Covid-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты рассказали, какие анализы необходимо сдать новосибирцам, страдающим постковидными синдромом. Также стало известно, какие последствия несет за собой коронавирусная инфекция.

— Коронавирус в первую очередь провоцирует эндотелиальную дисфункцию, так как вирус активно размножается в эндотелии, то есть во внутренней оболочке сосудов. А дальше распространяется по всему организму, и сложно предсказать, где может начаться процесс тромбообразования, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь».

По мнению специалиста, если даже болезнь протекала в легкой или вовсе незаметной форме, процессы повреждения клеток могли запуститься. А они в дальнейшем могут образовать тромбозы или другие сосудистые поражения.

— После заболевания важно сдать клинический анализ крови и проверить гемостаз, чтобы исключить риск развития тромбоза, который встречается довольно часто, — дополнил специалист.

Также рекомендуется сдать биохимию крови, чтобы проверить общее состояние организма, функцию печени, поджелудочной железы и почек. Все эти анализы нужно сдать всем, кто ранее болел Covid-19, как в тяжелой, так и в легкой форме.

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