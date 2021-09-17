Суд отклонил жалобу убийцы председателя ЖСК «Залесский»

Громкое убийство председателя ЖСК (на фото) произошло из-за долгов в 50 млн рублей. Фото: Алена Мартынова // соцсети

В Новосибирске суд отклонил апелляцию бизнесмена Анатолия Парового, который застрелил председателя ЖСК за долги в 50 миллионов рублей. В прокуратуре Новосибирской области рассказали подробности:

— Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу защитника подсудимого. Перед этим адвокат обжаловал приговор за убийство и незаконное хранение оружия, ссылаясь на смягчающие характеристики, в том числе наличие у бизнесмена 5 детей. Основная часть приговора оставлена без изменений — 9 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима, — прокомментировала прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Напомним, громкое убийство председателя ЖСК «Залесского» Олега Арчибасова произошло 27 января во дворе школы №4. В этот момент Олег шел по знакомой тропинке из дома на работу — к офису на Каменской, 53. В него выстрелили три раза из пистолета, мужчина скончался на месте. Убийцей бизнесмена оказался деловой партнер мужчины Олег Паровой, который помогал председателю ЖСК завершить долгострой.

После убийства инвестор скрылся: сначала уехал в Омск, затем вылетел в Санкт-Петербург и отправился заграницу — в Париж. Там мужчина занимался строительными проектами, но через месяц узнал об уголовном деле и вернулся в Россию. Подозреваемый признал вину и был арестован.

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 8 апреля 2021 года, ему назначили 9 лет и 1 месяц в колонии строгого режима. Новосибирский областной суд оставил меру наказания без изменения, с 17 сентября 2021 года приговор вступил в законную силу.

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