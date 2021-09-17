В Новосибирске загорелась квартира в многоэтажке: на месте работали пожарные

Загорелась квартира на восьмом этаже жилого дома. Фото: Октябрьский район. Новосибирск
В Новосибирске, в пятницу, 17 сентября, в Октябрьском районе случился пожар. Загорелась квартира в жилом доме.
— Пожар случился в жилом 18-ти этажном доме № 11/3 по улице Виталия Потылицына. Горела квартира на 8 этаже, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных.
Выяснилось, что в квартире вспыхнул матрас на площади два квадратных метра. Эвакуировать жильцов дома, к счастью, не потребовалось. Причина возгорания будет установлена позже.
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