В Новосибирске загорелась квартира в многоэтажке: на месте работали пожарные

Загорелась квартира на восьмом этаже жилого дома. Фото: Октябрьский район. Новосибирск

В Новосибирске, в пятницу, 17 сентября, в Октябрьском районе случился пожар. Загорелась квартира в жилом доме.

— Пожар случился в жилом 18-ти этажном доме № 11/3 по улице Виталия Потылицына. Горела квартира на 8 этаже, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных.

Выяснилось, что в квартире вспыхнул матрас на площади два квадратных метра. Эвакуировать жильцов дома, к счастью, не потребовалось. Причина возгорания будет установлена позже.

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