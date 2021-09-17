В Новосибирске закрыли еще две заправки после взрыва на АГЗС. Фото: Дмитрий Алексенко.

В Новосибирске сотрудники Ростехнадзора совместно с прокуратурой проверили еще 4 АГЗС, принадлежащих ООО «СибГаз». Именно эта фирма владела заправкой, которая взорвалась в городе 14 июня.

— При проверке специалисты выявили 60 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации АГЗС. Заправки находятся по адресам: 1-е Мочищенское шоссе, 11 и улица Инская, 5. Выяснилось, на ОПО отсутствует страхование гражданской ответственности на случай локализации и ликвидации последствий аварий. Кроме того, на заправках не осматривали технологическое оборудование, газопроводы, арматуру, электрооборудование, вентиляционные системы и т.д. Также на заправках, которые посетили с проверкой, нет данных об исправности, проверке параметров настройки ПЗК и ПСК, которые установлены на газопроводах и резервуарах. Помимо этого, отсутствуют данные о сроке и порядке технического освидетельствования и их техническом обслуживании. Также были выявлены и другие нарушения, — сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.

Все нарушения представляют опасность: создают угрозу аварий и угрожают жизни и здоровью людей. По факту нарушений составили протоколы и передали их в суд.

Суд рассмотрел материалы дела и решил приостановить деятельность двух АГЗС на 90 суток каждую.

Напомним, взрыв на газовой АЗС на Гусинобродском шоссе, 60. В результате происшествия на больничных койках оказались 17 человек. Так, 7 из них получили сильные ожоги и были в реанимации. К счастью, все выжили. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям». По предварительной информации, причиной мощного взрыва стало нарушение техники безопасности: газовоз, приехавший сливать топливо, не заземлили.

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