В Новосибирске на избирательных участках образовались большие очереди

В Новосибирске на избирательных участках образовались очереди. Фото: instagram

В Новосибирске на избирательных участках образовались очереди. В пятницу, 17 сентября, первый день голосования на выборах в Государственную думу России.

— На участке ажиотаж. Очередь растянулась от ворот в школу, в которой находится участок Октябрьская 89а. Голосуют преимущественно люди среднего возраста, — пишут сибиряки в соцсетях.

Напомним, длиться выборы будут три дня. Первые результаты голосования станут известны 19 сентября 2021 года.

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