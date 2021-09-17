В Новосибирске на избирательных участках образовались большие очереди

В Новосибирске на избирательных участках образовались очереди. Фото: instagram
В Новосибирске на избирательных участках образовались очереди. В пятницу, 17 сентября, первый день голосования на выборах в Государственную думу России.
— На участке ажиотаж. Очередь растянулась от ворот в школу, в которой находится участок Октябрьская 89а. Голосуют преимущественно люди среднего возраста, — пишут сибиряки в соцсетях.
Напомним, длиться выборы будут три дня. Первые результаты голосования станут известны 19 сентября 2021 года.
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