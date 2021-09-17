«Кошмар шопоголика»: новосибирец протащил сто килограмм ненужных покупок по центру города

Раньше художник делал постановки со слабослышащими людьми. Фото: предоставлены Евгением Портнягиным

Новосибирец Евгений Портнягин протащил на себе сто килограмм покупок по центру города. Художник рассказал о подготовленном перформансе в рамках фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск»:

— Мы с командой художников смастерили огромную телегу и положили в нее пустые коробки из-под повседневных вещей: новой обуви, телевизоров ,компьютеров, игровых приставок и так далее. Даже при этом телега весила около 100 килограмм! Я привязал себя к телеге и отправился по центральным улицам города. Аналогия понятна: чтобы идти было легче, достаточно просто отпустить этот груз. Но ведь и в реальной жизни мы настолько сильно привязываемся к вещам, что не всегда можем отпустить их, продолжая бездумные покупки, — уверен Евгений Портнягин.

Уже через 300 метров пути художника встречали два экипажа полиции. Однако стражи порядка выслушали объяснения акции и отпустили парня. А вот прохожие реагировали неоднозначно:

— Многие люди интересовались, я им честно отвечал: «Это мои вещи, не могу их отпустить, поэтому я несвободен и вынужден тащить весь этот груз за собой». Многие смеялись, некоторые воспринимали серьезно, но равнодушных почти не было. Достаточно было взглянуть лица лица прохожих. А некоторые говорили: «Все в могилу с собой не получится забрать, зачем тогда это тащить», — рассказал Евгений Портнягин.

Периодически Евгений Портнягин с товарищами Родионом Романовым и Егором Елисеевым менялись местами. В одиночку они протащили телегу от «Золотой Нивы» мимо торговых центров: «Сибирского мола», Березовой рощи, Маршалла Покрышкина, Галереи Новосибирск до площади Ленина. Маршрут составил примерно 14 километров и был пройден за 4 часа.

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