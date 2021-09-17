Жители Новосибирска стали оформлять загранпаспорта с помощью криптобиокабин. Фото: правительство НСО.

Первый житель Новосибирска получил загранпаспорт нового поколения с помощью криптобиокабины. Ее установили в филиале МФЦ «Зыряновский» в четверг, 16 сентября. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

— В этой кабине новосибирцы могут оформить биометрический загранпаспорт в удобное для них время по режиму работы центра. При помощи голосовых подсказок и инструкций на экране монитора, заявитель сам сканирует отпечатки пальцев и делает цифровое фото. Кроме того, он самостоятельно сканирует все нужны документы. Если необходимость возникает, ему помогают сотрудники МФЦ, — добавили в ведомстве.

Известно, чтобы оформить загранпаспорт, нужно оплатить госпошлину. Заплатить деньги можно через терминалы в МФЦ или другим подходящим способом.

В 2022 году такие кабины откроют в бердских МФЦ, а еще в Искитиме.

По данным правительства, такая кабина оснащена цифровой камерой, а также сканерами, которые снимают отпечатки пальцев и документы.

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