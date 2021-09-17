В Новосибирске подготовили программу модернизации ливневой канализации

Дожди износили линевую канализацию на 85% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на заседании комиссии Горсовета по городскому хозяйству обсудили готовность ливневой канализации. Из-за сильных дождей ее износ составил 85%. Те ливневки, что сейчас есть в городе, с дождевым потоком не справляются.

— Программа готова. Уточняем сметные расчеты, пока идет разговор об 11 миллиардах рублей. Нужно построить около 50 километров сетей и восемь очистных сооружений, — цитирует слова директора МУП «Модернизация транспортной инфраструктуры» Александра Мысика «Вести Новосибирск».

Как считают некоторые депутаты, чтобы решить проблему, нужно вложение федеральных средств. По их мнению, вовлеченность в решение этой проблемы должна иметь федеральный, а не областной масштаб.

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