В Новосибирске от коронавируса умерли 49-летняя женщина и 50-летний мужчина

Всего за последние сутки умерли 11 пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сводка по коронавирусу на 17 сентября: за последние сутки умерли еще 11 пациентов. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это шестеро мужчин в возрасте от 50 или 82 лет и пять женщин в возрасте от 49 до 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 839 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 166 человек, с выздоровлением выписали 97 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 61 364 случая коронавируса, в том числе у 4 873 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 49 311 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 703 пациента, в том числе 36 детей. В отделениях реанимации находятся 135 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.

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