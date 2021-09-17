Мэр Новосибирска рассказал о трудностях в строительстве метро на Дзержинской линии

К проекту метро отнеслись положительно в Правительстве РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 17 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть пояснил, почему проект развития Дзержинской ветки метро не может пройти госэкспертизу.

— У нас на руках есть полностью разработанная документация, она актуализирована полностью, но нам нужны источники финансирования. Мы не можем без указания источника пройти госэкспертизу и принять окончательное решение. Но работа в этом направлении ведется, — заявил мэр Новосибирска на встрече с журналистами.

К слову, в Правительстве РФ одобряли проект развития Дзержинской ветки новосибирского метро. Сейчас с федеральным центром переговоры по данному вопросу ведет местное правительство. По словам мэра, муниципалитет также принимает в этом участие.

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