Мэр Новосибирска рассказал о трудностях в строительстве метро на Дзержинской линии

К проекту метро отнеслись положительно в Правительстве РФ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пятницу, 17 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть пояснил, почему проект развития Дзержинской ветки метро не может пройти госэкспертизу.
— У нас на руках есть полностью разработанная документация, она актуализирована полностью, но нам нужны источники финансирования. Мы не можем без указания источника пройти госэкспертизу и принять окончательное решение. Но работа в этом направлении ведется, — заявил мэр Новосибирска на встрече с журналистами.
К слову, в Правительстве РФ одобряли проект развития Дзержинской ветки новосибирского метро. Сейчас с федеральным центром переговоры по данному вопросу ведет местное правительство. По словам мэра, муниципалитет также принимает в этом участие.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер