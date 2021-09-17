«Штаны пришлось выбросить»: школьники закидали сельского Кена камнями под Новосибирском

Парень стал объектом травли из-за яркого имиджа. Фото: предоставлено Данилом Францевым

Школьники из села Маслянино снова затравили «сельского Кена» - местного парня Данила Францева.

— 15 сентября я шел мимо школы №3, меня заметила компания старшеклассников. Стали провоцировать конфликт, кидать мелкие камешки. А потом самый крупный парень взял камень крупнее и попал мне в кожаные штаны. Они порвались, их пришлось выбросить, — рассказал КП-Новосибирск Данила Францев.

Парень не стал заявлять в полицию — пожалел обидчиков, которые сыграли с ним злую шутку. Сирота признался, что не хотел бы, чтобы их наказывали родители.

Настроены к парню негативно и некоторые взрослые.

— Недавно гулял с подругой, которой 16 лет. Потом ко мне подошла ее мать и потребовала больше не гулять с ее дочерью. Теперь я с ней почти не общаюсь, говорю: «Пока, извини, мне некогда», — поделился Данила Францев.

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