Под Новосибирском спасли заблудившихся в лесу пенсионеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Новосибирском в лесу потерялись два пенсионера. Семейная пара отправилась туда на машине, чтобы собрать дикоросы, и заблудилась. В четверг, 16 сентября, их искали спасатели Куйбышевского ПСО и сотрудники полиции.

— Выяснилось, машина пожилых сибиряков заглохла. Тогда пенсионеры решили отправиться дальше пешком. Однако они потеряли ориентир на местности. В результате поиска потерявшихся нашли в районе Новогутово Барабинского района. Состояние их было удовлетворительным — помощь медиков им не понадобилась. Сибиряков отвезли домой, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, число потерявшихся во время сбора дикоросов в регионе растет. В связи с этим тем, кто отправляется в лес, нужно продумывать все до мелочей.

— Если все-таки вы потерялись — не паникуйте. Сразу же попытайтесь связаться по телефону 112 с экстренными службами, — отметили в региональном МЧС.

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