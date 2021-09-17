Опубликован график подключения отопления в Новосибирске

Отопление подключат в Новосибирске уже на следующей неделе.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сибирская генерирующая компания опубликовала график подключения отопления в Новосибирске.
— С 20 сентября начнется подача тепла. В первые два дня будут подключаться только социальные объекты, то есть детские сады, школы, объекты здравоохранения и жилые дома, расположенные ними. В многоэтажные дома отопление включат в период с 22 по 27 сентября, подключение будет проводиться в три этапа», — сообщил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.
По предварительным данным, первый этап подключений жилфонда пройдет с 22 по 23 сентября, второй - с 24 по 25 сентября, третий - с 26 по 27 сентября. В первую очередь тепло дадут горожанам, живут в отдаленных микрорайонах Первомайского, Заельцовского, Калининского, Ленинского и Дзержинского районов.
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