Новосибирской области выделят 121 миллион рублей на покупку лекарств для пациентов с ковидом.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В пятницу, 17 сентября, стало известно, Новосибирская область получит 121 миллион рублей на лекарства для пациентов с ковидом. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.
— Деньги выделят на покупку лекарств для пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома, — отметил Александр Жуков.
Известно, лекарства от коронавируса распределят по поликлиникам в зависимости от потребностей медучреждений.
В правительстве напомнили, лечение от ковида в индивидуальном порядке назначает терапевт. Он учитывает то, как болезнь протекает у пациента, а также имеющиеся противопоказания и сопутствующие диагнозы.
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