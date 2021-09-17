Новосибирской области выделят 121 миллион рублей на покупку лекарств для пациентов с ковидом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 17 сентября, стало известно, Новосибирская область получит 121 миллион рублей на лекарства для пациентов с ковидом. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.

— Деньги выделят на покупку лекарств для пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома, — отметил Александр Жуков.

Известно, лекарства от коронавируса распределят по поликлиникам в зависимости от потребностей медучреждений.

В правительстве напомнили, лечение от ковида в индивидуальном порядке назначает терапевт. Он учитывает то, как болезнь протекает у пациента, а также имеющиеся противопоказания и сопутствующие диагнозы.

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