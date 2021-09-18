Погода в Новосибирске на 18 сентября 2021 года: грозы и возвращение холодов

Температура снова понизится почти на 10 градусов.
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Погода в Новосибирске на 18 сентября 2021 года: в городе снова наступят осенние холода и прольются дожди. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
— Днем в Новосибирске потеплеет +13…+15 градусов, ночью — похолодание до +7...+9. . Подует западный ветер, с порывами до 17 метров в секунду. В Новосибирской области температура понизится до +10 градусов, утром похолодает до +4, ночью и днем возможны дожди и грозы, - сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
«Яндекс Погода» обещает небольшой дождь с утра и облачность с прояснениями на протяжении остального дня. Днем температура понизится до +13 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер