Погода в Новосибирске на 18 сентября 2021 года: грозы и возвращение холодов

Температура снова понизится почти на 10 градусов. Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Погода в Новосибирске на 18 сентября 2021 года: в городе снова наступят осенние холода и прольются дожди. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Днем в Новосибирске потеплеет +13…+15 градусов, ночью — похолодание до +7...+9. . Подует западный ветер, с порывами до 17 метров в секунду. В Новосибирской области температура понизится до +10 градусов, утром похолодает до +4, ночью и днем возможны дожди и грозы, - сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает небольшой дождь с утра и облачность с прояснениями на протяжении остального дня. Днем температура понизится до +13 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.