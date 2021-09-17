В Новосибирске «Субару» столкнулся с «Ниссаном»: пострадал 2-летний ребенок

Обстоятельства ДТП выясняются Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 17 сентября на улице Анжерская 52а в Новосибирске столкнулись два автомобиля. Известно, 55-летний пьяный водитель Subaru Forester выехал на встречку, где врезался в автомобиль Nissan жук.

— В аварии пострадала 37-летняя девушка, водитель Nissan, и мальчик двух лет, который доставлен в больницу с различными травмами доставлены в больницу, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

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