В Новосибирске «Субару» столкнулся с «Ниссаном»: пострадал 2-летний ребенок

Обстоятельства ДТП выясняются
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В пятницу, 17 сентября на улице Анжерская 52а в Новосибирске столкнулись два автомобиля. Известно, 55-летний пьяный водитель Subaru Forester выехал на встречку, где врезался в автомобиль Nissan жук.
— В аварии пострадала 37-летняя девушка, водитель Nissan, и мальчик двух лет, который доставлен в больницу с различными травмами доставлены в больницу, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
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