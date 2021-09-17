Юрист рассказал, что грозит виновнику ДТП с перевернувшейся машиной ДПС в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

Стало известно, что грозит виновнику ДТП, случившегося в центре Новосибирска. Ранее сообщалось, 15 сентября на площади Ленина «Лексус» влетел в патрульный автомобиль ДПС. Служебная машина двигалась на красный свет, включив спецсигналы. В результате столкновения машина гаишников перевернулась на крышу.

— Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с проблесковыми маячками влечет наложение административного штрафа в размере от трех до 5 тысяч рублей или лишение прав управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

Напомним, в результате аварии никто не пострадал.

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