В Новосибирске до конца 2021 откроют новую дорогу в ЖК «Матрешкин двор». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске до конца этого года откроют участок дороги до ЖК «Матрешкин двор». Таким образом участок улицы Петухова станет длиннее почти на 2 километра. Новая проезжая часть улучшит транспортную доступность Южно-Чемского жилмассива. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— При реализации проекта мы столкнулись со сложностями. К моменту начала строительства на этом участке появилось много новых коммуникаций, не учтенных в проекте, и его пришлось дорабатывать на ходу. Из-за этого работы вынужденно были приостановлены на несколько месяцев. К настоящему моменту все вопросы решены. Подрядчики намерены завершить строительство дороги в этом году, — отметил градоначальник.

Строительство нового участка дороги до ЖК Акварельный» началось еще в 2019 году. Затраты на работы составили 391,9 миллионов рублей. Сейчас двое подрядчиков проводят работы на оставшихся участках дороги протяженностью 700 и 230 метров. Они планируют закончить их к концу 2021. Сдадут объект в начале 2022 года.

В мэрии добавили, после готовности объекта там будет широкая четырехполосная дорога с тротуарами, пешеходным ограждением, остановками, освещением, светофорами и пешеходными переходами. В конце дороги создадут автобусную площадку.

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