Пробки в Новосибирске на утро 17 сентября 2021 года: затор на улице Титова.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 17 сентября 2021 года: затор образовался на улице Титова. Также сложно проехать по улицам Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Ватутина, Станиславского и Котовского. Затор образовался на улице Широкой, площади Труди и площади Райсовета. Затруднено движение по проезду Энергетиков и улице Станционной. Сложно проехать по улице Блюхера, Студенческой, проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского.
На правом берегу пробка сковала улицу Большевистскую, Зыряновскую, Восход и Кирова. Также сложно проехать по улицам Московской и Никитина.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 17 сентября, составил 6 баллов.
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