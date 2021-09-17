Пробки в Новосибирске на утро 17 сентября 2021 года: затор на улице Титова. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 17 сентября 2021 года: затор образовался на улице Титова. Также сложно проехать по улицам Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Ватутина, Станиславского и Котовского. Затор образовался на улице Широкой, площади Труди и площади Райсовета. Затруднено движение по проезду Энергетиков и улице Станционной. Сложно проехать по улице Блюхера, Студенческой, проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского.

На правом берегу пробка сковала улицу Большевистскую, Зыряновскую, Восход и Кирова. Также сложно проехать по улицам Московской и Никитина.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 17 сентября, составил 6 баллов.

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