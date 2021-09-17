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Общество17 сентября 2021 3:50

В Новосибирске гаишники поймали похитителей канализационных крышек

Сибирякам грозит возбуждение уголовного дела
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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В Новосибирске гаишники поймали похитителей канализационных крышек. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске гаишники поймали похитителей канализационных крышек. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске сотрудники ГИБДД задержали двух парней, попавшихся на краже крышек канализационных люков. Их поймали в четверг, 16 сентября. Об этом сообщили в ведомстве.

— Сотрудники ГИБДД остановили иномарку «Кия Рио», в которой были водитель и пассажир. В автомобиле полицейские нашли расколотые канализационные крышки. Выяснилось 20 летний и 23-летний новосибирцы украли их на улице Хилокской, чтобы сдать на металлолом. Задержанных доставили в отдел полиции, — уточнили в ГИБДД.

Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении в отношении парней уголовного дела по статье «Кража». Правоохранители устанавливают причастность новосибирцев к подобным преступлениям.

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