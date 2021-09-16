В Новосибирске врачи не заметили кость в горле у пациента

В Новосибирске врачи не заметили у пациента застрявшую в горле кость. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске врачи не заметили у пациента застрявшую в горле кость. После первого осмотра пациента просто отпустили домой, где ему стало хуже. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

— 14 сентября в больницу в Заельцовском районе обратился мужчина с жалобой на резкую колющую боль в горле при глотании. После его осмотра медиками, сибиряк был отпущен домой. Но ночью его состояние ухудшилось и мужчина обратился в другую больницу, где ему достали из горла застрявший там инородный предмет, — сообщили в областном Следственном комитете.

Сейчас следователи проводят проверку по данному факту, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Уже изъята вся необходимая медицинская документация, правоохранители опрашивают родственников потерпевшего и самих врачей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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